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Союзные итоги: как прошла встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге

На саммите обсудили итоги уходящего года и обозначили планы на грядущий.
Михаил Плахотник 2024-12-29 20:32:20
© Фото: Пресс-служба президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Традиционно перед новогодними праздниками в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин принял лидеров стран СНГ. Такая встреча является важным показателем, что государства, которые раньше входили в состав СССР, по-прежнему нужны друг другу. Особенно в нынешней обстановке, когда только общими усилиями можно противостоять Западу.

По словам Владимира Путина, Евразийский экономический союз уже утвердился как один из самостоятельных и самодостаточных центров нового многополярного мира.

К сожалению, не все лидеры стран СНГ смогли принять участие в совещании. Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что получил положительный тест на короновирус, и вышел на связь с коллегами дистанционно.

А Ильхам Алиев был вынужден срочно покинуть Санкт-Петербург в связи с трагедией. В среду у казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний».

Подробнее о том, как прошла традиционная предновогодняя встреча лидеров стран СНГ, смотрите в сюжете Михаила Плахотника для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Саммит #СНГ #Владимир Путин #ЕврАзЭС #встреча #Содружество
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