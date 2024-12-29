Союзные итоги: как прошла встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге

Традиционно перед новогодними праздниками в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин принял лидеров стран СНГ. Такая встреча является важным показателем, что государства, которые раньше входили в состав СССР, по-прежнему нужны друг другу. Особенно в нынешней обстановке, когда только общими усилиями можно противостоять Западу.

По словам Владимира Путина, Евразийский экономический союз уже утвердился как один из самостоятельных и самодостаточных центров нового многополярного мира.

К сожалению, не все лидеры стран СНГ смогли принять участие в совещании. Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что получил положительный тест на короновирус, и вышел на связь с коллегами дистанционно.

А Ильхам Алиев был вынужден срочно покинуть Санкт-Петербург в связи с трагедией. В среду у казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний».

Подробнее о том, как прошла традиционная предновогодняя встреча лидеров стран СНГ, смотрите в сюжете Михаила Плахотника для программы «Главное с Ольгой Беловой».