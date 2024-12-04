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Расчет ЗРК «Оса» сбил беспилотник «Лелека» ВСУ на расстоянии 10 км

Как рассказал один из военнослужащих, расчет ЗРК сбил дрон на расстоянии 10 км и на высоте 1 000 м.
2024-12-04 05:18:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ЗРК «Оса-АКМ» группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный беспилотник «Лелека» украинских боевиков, прикрыв действия подразделений группировки на Красноармейском направлении. Кадры поражения вражеского БПЛА опубликовало Министерство обороны РФ.

Выполняя боевые задачи по прикрытию наших позиций, расчет «Осы» обнаружил разведывательный беспилотник самолетного типа «Лелека». Он направлялся для сбора визуальной информации о перемещении российских бойцов и обнаружения позиций нашей артиллерии.

Расчет привел ЗРК в боевую готовность, вывел на огневой рубеж, захватил цель и выпустил ракеты. Дрон противника был уничтожен.

«Сбили разведывательный аппарат противника «Лелека» на дальности 10 км, на высоте 1 000 метров. Ведем постоянное дежурство, ночью и днем работаем. Сегодня вот в пять утра был обнаружен беспилотник, старший оператор обнаружил его по азимуту. Дальше мы произвели захват цели, дождались команды от начальства и отработали по ней», - рассказал заместитель начальника расчета Алексей Губайдуллин.

Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений группировки «Центр». Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотники ВСУ на дистанции более 10 км.

Ранее расчет ПТРК «Метис» уничтожил группу пехоты ВСУ в Запорожской области. На опубликованных МО РФ кадрах показан момент поражения цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #ВСУ #ЗРК «Оса-АКМ» #лелека
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