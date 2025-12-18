МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты «Градов» уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе

Залп РСЗО накрыл значительную площадь городской застройки, лишив противника возможности удерживать оборону в глубине населенного пункта.
18-12-2025 11:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы, применяя реактивные системы залпового огня «Град» 35-й армии группировки войск «Восток», нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожской области, в городе Гуляйполе. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

В ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем обнаружили несколько укрепленных опорных пунктов противника, размещенных в городской застройке. После уточнения координат информация была передана артиллеристам.

Подразделения открыли огонь по выявленным целям. Серия залпов накрыла районы, где находились укрепления, в результате чего позиции были уничтожены вместе с находившимся там личным составом.

По данным Минобороны, удар по значительной части городской застройки лишил украинские подразделения возможности удерживать оборону и осложнил их дальнейшие действия в пределах населенного пункта.

Ранее сообщалось, что расчеты «Градов» оказали огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, продвигающимся в районе Гуляйполя. Об этом рассказал в своем репортаже корреспондент Андрей Вакула. По его словам, массированные залпы позволили создать условия для продвижения пехоты группировки «Восток», наступающей со стороны села Новое Запорожье.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #запорожская область #Гуляйполе
