ПВО сбила 30 дронов ВСУ за три часа над Крымом и Черным морем

Средства российской ПВО сбили 30 беспилотников ВСУ за три часа над Крымом и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Из них 17 дронов уничтожены в небе над Крымом, а 13 - над акваторией Черного моря. Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ. Еще 10 человек пострадали в результате атаки киевского режима.