Депутат Бундестага назвал колледж Могерини «теплым местечком» для коррупции

Бывшую главу евродипломатии арестовали по подозрению в мошенничестве.
Константин Денисов 02-12-2025 20:54
© Фото: Sebastian Christoph Gollnow, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини, будучи ректором колледжа в Брюгге для будущих дипломатов, наверняка осуществляла закупки без тендеров и по непрозрачным схемам. Таким мнением поделился в беседе со «Звездой» депутат Бундестага 20-го созыва от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«После того, как она покинула пост главного дипломата ЕС, она устроилась на теплое местечко и пользовалась своими связями. Этот случай не единичный. Практически за всеми видными чиновниками Германии тянется коррупционный шлейф. Та же Урсула фон дер Ляйен, еще будучи министром обороны Германии, устроила много людей на посты советников, и сотни миллионов евро уходили в никуда. Однако вместо скамьи подсудимых пошла на повышение - стала главой еврокомиссии и там уже вертела миллиардами», - рассказал Шмидт.

Он также вспомнил историю с вакцинами от COVID-19, которые фон дер Ляйен заказывала буквально по смс, а когда у правоохранительных органов возникли вопросы, выяснилось, что сообщения удалены, а больше никаких доказательств нет.

Шмидт затруднился ответить на вопрос, всплывут ли новые высокопоставленные чиновники в деле Могерини. Он добавил, что колледж в Брюгге представляет собой заведение, где проходили девятимесячные курсы еврочиновники.

Напомним, 2 декабря стало известно об аресте Могерини, которая подозревается в причастности к хищению бюджетных средств в период 2021-2022 годов.

#скандал #Федерика Могерини #мошенничество #наш эксклюзив #евгений шмидт
