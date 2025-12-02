МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ушаков и Дмитриев присутствуют на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле

Их можно увидеть на опубликованных кадрах переговоров.
Тимур Юсупов 02-12-2025 19:46
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев присутствуют на встрече Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле. Об этом стало известно благодаря опубликованным кадрам из переговорного зала.

Российская и американская делегации во главе с Путиным и Уиткоффом сидят друг напротив друга, сопровождаемые переводчиками. За столом также можно заметить зятя Трампа бизнесмена Джареда Кушнера. Пока что неизвестно, какие именно вопросы обсуждаются на встрече, однако на коротком видеофрагменте можно услышать, что спецпосланник США назвал российскую столицу «удивительным городом».

Ранее стало известно о том, что на сегодняшних переговорах стороны в первую очередь обсудят вопросы урегулирования ситуации на Украине. Уиткофф ознакомит российского лидера с мирным планом Трампа, который претерпел изменения после переговоров США с Европой и Киевом.

#в стране и мире #Путин #Ушаков #Дмитриев #стив Уиткофф
