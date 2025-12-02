Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин начал в Кремле встречу со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.

В первую очередь стороны обсудят вопросы урегулирования ситуации на Украине. Уиткофф ознакомит российского лидера с мирным планом Трампа, который претерпел изменения после переговоров США с Европой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча главы государства с Уиткоффом не ограничена по времени. Спецпосланник прибыл в российскую столицу 2 декабря.

Во время пресс-конференции перед встречей Путин заявил, что Европа предлагает неприемлемые для России правки в мирный план Трампа.