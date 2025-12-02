МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: РФ расширит удары по портам Украины и заходящим в них судам

Это произойдет в ответ на атаки на танкеры в Черном море, подчеркнул Владимир Путин.
Тимур Шерзад 02-12-2025 18:18
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российская Федерация расширит номенклатуру ударов по портам Украины и судам, которые заходят в них. Это будет сделано в ответ на удары, которые наносит Киев по судам в Черном море. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Во-первых, мы расширим номенклатуру наших ударов по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты», - сказал Путин, общаясь с журналистами. 

Также он заметил, что в случае, если атаки на суда продолжатся, то Россия может рассмотреть возможность ответных мер в отношении судов стран, которые помогают совершать Украине подобные акции. При этом Владимир Путин подчеркнул, что то, чем занимаются украинские войска на море, является пиратством.  

Ранее теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК осудили в МИД России. Также протест выражали и в Министерстве иностранных дел Казахстана.   

Также Путин пригласил иностранные СМИ убедиться, кто контролирует Красноармейск, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Причем сделать это, согласно словам российского лидера, могут и украинские журналисты. 

