Операторы беспилотников не позволили украинским боевикам провести ротацию в Сумской области и подвести боеприпасы сослуживцам. Как сообщили в Минобороны РФ, расчетам войск беспилотных систем группировки «Север» удалось уничтожить два бронеавтомобиля HMMWV и MaxxPro. Их использовали для перемещения украинских военных и вооружения.

Разведывательные беспилотники своевременно заметили объекты ВСУ и сопроводили их до самого момента поражения. Помимо бронеавтомобилей, воздушная разведка нашла еще и квадроцикл и машину для доставки боеприпасов. Их замаскировали в лесу боевики ВСУ, а наши бойцы успешно поразили.

Уничтожение бронеавтомобилей влияет на логистику украинских боевиков. Это позволит военнослужащим группировки войск «Север» и далее расширять буферную зону безопасности.

В июне этого года президент России Владимир Путин сказал, что наша страна вынуждена создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что украинские боевики постоянно атакуют оттуда с помощью артиллерии и беспилотников. По его данным, в Сумской области глубина зоны составляет около 8-10 километров.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.