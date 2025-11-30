Россияне теперь могут оформить свидетельство пенсионера на «Госуслугах»

Россияне получили возможность оформить пенсионное удостоверение в электронном виде на портале «Госуслуги». Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Сам Григоренко напомнил, что в 2024 году у пенсионеров появилась возможность рассчитать и оформить пенсию на портале, включая выбор способа ее доставки.

«Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство», - добавил вице-премьер.

Также, по его словам, старшее поколение весьма активно осваивает Интернет, поэтому возможность оформления электронного пенсионного свидетельства значительно упростит им жизнь.

Ранее сообщалось о том, что цифровые пенсионные удостоверения начали действовать в России с октября 2025 года.