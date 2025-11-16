В России начали действовать цифровые пенсионные удостоверения

Российские граждане при выходе на пенсию смогут получить соответствующее удостоверение в отделении Социального фонда России или МФЦ. В то же время в личный кабинет на портале «Госуслуги» им автоматически придет электронное удостоверение. Данная услуга стала доступна с октября этого года.

Чтобы получить такое цифровое удостоверение, ничего специально делать не нужно. У тех, кто уже вышел на пенсию, QR-код автоматически появится в их личном кабинете, а у оформляющих документы по выходу на пенсию он сформируется в течение 10 дней после ее назначения. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

«Мы внедряем QR-коды в качестве цифровых удостоверений, что позволяет легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях», - приводятся слова главы фонда Сергея Чиркова.

Он добавил, что вышедшие на пенсию в любой момент с мобильного телефона смогут зайти на «Госуслуги» и подтвердить свой статус и льготы, также QR-код нельзя потерять.

По словам Чиркова, в нашей стране функционирует единый реестр многодетных семей, в который внесены данные более 2,8 миллиона семей, что помогает учитывать их статус при назначении мер поддержки и выдавать электронные удостоверения.

Ранее Социальный фонд сообщал, что с 1 октября текущего года средний размер социальной пенсии в России составил 15 514,11 рубля в месяц. При этом в начале 2025 года он достигал только 13 511,95 рубля.