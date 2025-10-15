Путин наградил президента Лаоса орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Лидер Лаоса был удостоен этой награды за большой личный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.

«За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Респубикой», - говорится в документе.

Напомним, что российский президент уже не раз отмечал важность развития и укрепления отношений между Россией и Лаосом. Так, для примера, недавно проходили российско-лаосские учения «Ларос-2025», в рамках которого военнослужащие обоих стран обменивались знаниями и навыками при отработке поставленных задач. Наши бойцы делились опытом, полученным в зоне СВО, со своими коллегами из Народной армии Лаоса.