МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин наградил президента Лаоса орденом Александра Невского

Лидер Лаоса был удостоен этой награды за большой личный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.
Виктория Бокий 2025-10-15 21:39:59
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Лидер Лаоса был удостоен этой награды за большой личный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.

«За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Респубикой», - говорится в документе.

Напомним, что российский президент уже не раз отмечал важность развития и укрепления отношений между Россией и Лаосом. Так, для примера, недавно проходили российско-лаосские учения «Ларос-2025», в рамках которого военнослужащие обоих стран обменивались знаниями и навыками при отработке поставленных задач. Наши бойцы делились опытом, полученным в зоне СВО, со своими коллегами из Народной армии Лаоса.

#Россия #Лаос #Владимир Путин #орден #орден александра невского #Тхонглун Сисулит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 