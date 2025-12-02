ВС РФ сорвали ротацию боевиков ударом дрона под Константиновкой

Расчет Войск беспилотных систем Южного военного округа сорвал попытку ротации украинских подразделений на Константиновском направлении. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военнослужащие пытались перебросить личный состав на одну из позиций, используя бронетранспортер М113 американского производства. Когда машина прибыла в район разрушенной городской застройки, удар с квадрокоптера остановил высадку. В результате атаки были уничтожены не менее четырех военнослужащих ВСУ.

На опубликованных кадрах видно разрушенный квартал, изрешеченные обстрелами здания и подъездную дорогу, по которой к позиции подводится техника. Затем дрон зависает над М113, стоящим рядом с поврежденным домом. В прицельной рамке верхняя часть бронетранспортера, после чего боеприпас падает вниз. Следующие секунды фиксируют яркую вспышку, район быстро накрывает клубами дыма.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Юг» ликвидировали два бронеавтомобиля и наземный робототехнический комплекс. Помимо этого, удалось уничтожить и склад ВСУ на Константиновском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.