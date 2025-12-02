МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ сорвали ротацию боевиков ударом дрона под Константиновкой

Действия расчета беспилотников подразделения 51-й гвардейской общевойсковой армии позволили нарушить планируемую ротацию украинских сил. В результате атаки ВСУ потеряли не менее четырех военнослужащих.
02-12-2025 17:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет Войск беспилотных систем Южного военного округа сорвал попытку ротации украинских подразделений на Константиновском направлении. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военнослужащие пытались перебросить личный состав на одну из позиций, используя бронетранспортер М113 американского производства. Когда машина прибыла в район разрушенной городской застройки, удар с квадрокоптера остановил высадку. В результате атаки были уничтожены не менее четырех военнослужащих ВСУ.

На опубликованных кадрах видно разрушенный квартал, изрешеченные обстрелами здания и подъездную дорогу, по которой к позиции подводится техника. Затем дрон зависает над М113, стоящим рядом с поврежденным домом. В прицельной рамке верхняя часть бронетранспортера, после чего боеприпас падает вниз. Следующие секунды фиксируют яркую вспышку, район быстро накрывает клубами дыма.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Юг» ликвидировали два бронеавтомобиля и наземный робототехнический комплекс. Помимо этого, удалось уничтожить и склад ВСУ на Константиновском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #юво #M-113 #константиновка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 