FPV-дроны поразили робототехнический комплекс ВСУ под Константиновкой

Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили два бронеавтомобиля, наземный робототехнический комплекс и склад ВСУ на Константиновском направлении. Кадры боевой работы операторов БПЛА показало Минобороны России.

Во время наблюдения с воздуха в районе города Константиновка Донецкой Народной Республики операторы беспилотных летательных аппаратов заметили несколько бронеавтомобилей ВСУ, которые двигались в сторону позиций противника. В этих автомобилях находились украинские боевики.

Российские военнослужащие решили уничтожить обнаруженные цели. После того как по ним ударили из артиллерии и с помощью дронов, транспортные средства были разбиты, а военнослужащие ВСУ уничтожены.

Позже операторы беспилотников нашли и уничтожили наземный робототехнический комплекс и склад, которые использовались украинской армией. Эти цели были поражены FPV-дронами.

Ранее Минобороны показало, как FPV-дрон уничтожил САУ Paladin и 2С1 «Гвоздика» в окрестностях Константиновки. Артустановки были замаскированы в лесополосе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.