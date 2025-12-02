МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Прибалтика потеряла до 5% ВВП из-за отсутствия турпотока из России

Литва, Латвия и Эстония не пускают российских туристов даже по действующим визам.
Константин Денисов 02-12-2025 17:42
© Фото: Edijs Palens, XinHua, Global Look Press

Прибалтийские страны потеряли до 5% ВВП из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает «Лента.ру».

Действующие в отношении россиян ограничения коснулись и местных жителей. Так, популярность морских круизов сильно упала из-за того, что суда перестали заходить в Санкт-Петербург.

Кроме того, политика замещения россиян туристами из Европы потерпела неудачу. Европейцы не едут в Прибалтику из-за близости стран к зоне конфликта. Также они опасаются всевозможных запретов на все, что связано с русским языком и русской историей.

Что касается туристической инфраструктуры в самих прибалтийских странах, то они потеряли основных клиентов в лице россиян. Сюда относятся спа-комплексы, а также дорогие рестораны и отели.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла идею Латвии разобрать железную дорогу в Россию.

#Россия #эстония #прибалтика #туризм #Литва #Латвия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 