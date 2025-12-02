Прибалтика потеряла до 5% ВВП из-за отсутствия турпотока из России

Прибалтийские страны потеряли до 5% ВВП из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает «Лента.ру».

Действующие в отношении россиян ограничения коснулись и местных жителей. Так, популярность морских круизов сильно упала из-за того, что суда перестали заходить в Санкт-Петербург.

Кроме того, политика замещения россиян туристами из Европы потерпела неудачу. Европейцы не едут в Прибалтику из-за близости стран к зоне конфликта. Также они опасаются всевозможных запретов на все, что связано с русским языком и русской историей.

Что касается туристической инфраструктуры в самих прибалтийских странах, то они потеряли основных клиентов в лице россиян. Сюда относятся спа-комплексы, а также дорогие рестораны и отели.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла идею Латвии разобрать железную дорогу в Россию.