Горемыкин посетил Московское суворовское военное училище

Одно из приоритетных направлений деятельности Минобороны России - обучение и подготовка новых военных кадров. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

По его словам, особая роль в реализации этой задачи отведена системе довузовского образования. Лучшим таким учебным заведением стало Московское суворовское военное училище.

«Во всех довузовских образовательных учреждениях создана целостная система подготовки и всестороннего развития обучающихся, работают опытнейшие педагоги и воспитатели. Применяются уникальные методики в обучении. В 2023/24 учебном году училище стало лучшим довузовским учебным заведением и завоевало вымпел Министерства обороны Российской Федерации», - отметил замминистра.

Ранее Горемыкин вручил медаль корреспонденту «Звезды» Алексею Дегтяреву. Награждение было приурочено ко Дню российской печати.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.