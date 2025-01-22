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Горемыкин посетил Московское суворовское военное училище

Московскому суворовскому военному училищу вручили вымпел МО РФ «Лучшему училищу (кадетскому корпусу) Министерства обороны Российской Федерации» по итогам 2024 года.
2025-01-22 17:49:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Одно из приоритетных направлений деятельности Минобороны России - обучение и подготовка новых военных кадров. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

По его словам, особая роль в реализации этой задачи отведена системе довузовского образования. Лучшим таким учебным заведением стало Московское суворовское военное училище.

«Во всех довузовских образовательных учреждениях создана целостная система подготовки и всестороннего развития обучающихся, работают опытнейшие педагоги и воспитатели. Применяются уникальные методики в обучении. В 2023/24 учебном году училище стало лучшим довузовским учебным заведением и завоевало вымпел Министерства обороны Российской Федерации», - отметил замминистра.

Ранее Горемыкин вручил медаль корреспонденту «Звезды» Алексею Дегтяреву. Награждение было приурочено ко Дню российской печати.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Суворовское училище #МО РФ #горемыкин #вымпел мо рф
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