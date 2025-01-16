Горемыкин вручил медаль корреспонденту «Звезды» Алексею Дегтяреву

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев получил медаль «Константин Симонов» за заслуги в развитии отечественной журналистики, высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу и содействие в решении задач, возложенных на российские вооруженные силы.

Награждение было приурочено ко Дню российской печати. Вручал награды заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

«Журналисты - это не просто профессия. Это призвание, требующее личного мужества, ответственности и преданности делу», - отметил Горемыкин в своем поздравительном слове.

Он добавил, что доверие к журналистике - высоко, а профессия журналиста, репортера пользуется большим уважением и признанием.

Особую благодарность Виктор Горемыкин выразил корреспондентам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Замминистра обороны РФ поблагодарил журналистов за их работу, пожелал творческих успехов и новых профессиональных достижений в благородном деле служения Отечеству.

Виктор Горемыкин также вручил медали «Константин Симонов» корреспонденту информационного агентства «РИА Новости» Олесе Потаповой, корреспонденту телеканала «Первый канал» Олегу Шишкину, корреспонденту телеканала «НТВ» Илье Ушенинину, корреспонденту телеканала RT Хасану Насср и корреспонденту «Российской газеты» Александру Степанову.

С самого начала спецоперации российские журналисты совместно с военнослужащими выполняли свои задачи. На месте работали 1035 профессионалов своего дела. Ими были подготовлены десятки тысяч публикаций и телевизионных сюжетов о ВС РФ, героизме и мужестве бойцов, а также налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии. Государственных и ведомственных наград были удостоены более 130 корреспондентов и сотрудников изданий.