Глава Минтруда РФ анонсировал индексацию пенсий из-за инфляции

Российских пенсионеров ждет дополнительная индексация выплат в феврале 2025 года. Пенсии подрастут до уровня фактической инфляции, пообещал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете», - цитирует ТАСС заявление Котякова.

Министр уточнил, что пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. Дополнительная индексация коснется порядка 37 миллионов человек.

В начале декабря Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, которые позволят включить в трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии, периоды работы жителей, трудящихся на территории Украины до начала спецоперации, а также новых субъектов России и Крыма до их интеграции в пенсионную систему нашей страны.