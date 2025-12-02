МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения

Учреждение создано на базе Крыловского государственного научного центра.
Константин Денисов 02-12-2025 16:56
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения. С текстом документа можно ознакомиться на правовом портале.

«Принять предложение правительства РФ о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Крыловский государственный научный центр" (Санкт-Петербург) в форме преобразования его в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А.Н. Крылова», - говорится в документе.

Задачами центра станут не только разработка новой морской техники, но и проведение ее испытаний. Создание центра должно поспособствовать развитию высокотехнологического судостроительного комплекса страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров приняли участие в открытии первой за 50 лет судостроительной верфи в Москве.

#в стране и мире #Владимир Путин #Судостроение #указ
