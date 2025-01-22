Осужденный за покушение на Прилепина попросил лишить его паспорта РФ

Гражданин Украины Александр Пермяков, который был осужден пожизненно за покушение на писателя Захара Прилепина, хочет отказаться от российского гражданства. Об этом он попросил суд, сообщает РИА Новости.

Пермяков заявил, что не считает себя гражданином России. Российский паспорт он получил в 2023 году.

Апелляционный военный суд оставил в силе решение о пожизненном сроке для подрывника.

Пермяков долгое время следил за Прилепиным и в апреле 2023 года в поселке Пионерский собрал два взрывных устройства из противотанковых мин. 6 мая машина, в которой находились писатель и его водитель Александр Шубин, взорвалась. Водитель погиб, а Прилепин был ранен.

Пермякова обвинили в террористическом акте, обучении для террористической деятельности, незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройств, а также в использовании поддельного удостоверения.

В суде Пермяков рассказал, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство Прилепина. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а потом его переведут в колонию строгого режима пожизненно.