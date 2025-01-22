Операторы FPV-дронов уничтожили самоходку ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской САУ на Купянском направлении. Ее уничтожил расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Самоходку обнаружили разведчики «Рубикона» при помощи беспилотника - скрыть самоходную артиллерийскую установку противнику не помогло и ночное время.

Информацию быстро передали расчету ударного FPV-дрона. Враг пытался остановить беспилотник при помощи систем радиоэлектронной борьбы, но не преуспел - самоходку удалось уничтожить.

Ранее МО РФ показало видео с уничтожением украинской бронетехники на территории Донецкой Народной Республики. Танк, самоходки, боевые бронированные машины стали добычей российских дроноводов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.