Не «пережарить»: россиянам дали простые советы по уходу за живой елкой

Самое главное при выборе живой ели в качестве новогоднего украшения - проверить ее на свежесть. Простой способ - это погнуть ветки так, чтобы они не ломались, или сжать в ладони ветку и провести по ней рукой. Из дерева не должна сыпаться хвоя. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал совладелец компании по продаже живых новогодних елок Владимир Борисов.

Затем, когда ель окажется дома, важно не допустить резкого перепада температур, особенно, если дерево было приобретено на уличном елочном базаре. Желательно открыть окна в комнате, может быть, даже временно выключить батареи, объяснил Борисов.

«Это, на самом деле, показатель ответственного отношения. Все-таки растение живое, елки важно не "пережарить"», - сказал он.

Перед установкой в подставку необходимо сделать свежий спил, чтобы дерево хорошо «пило» воду. Это всегда можно сделать на елочном базаре или на складе, где вы приобретаете дерево. Идеально, если подставка для елки будет с резервуаром для воды.

«Кто-то элементарно ставит в горшок с песком - он и тяжелый, и является субстратом для воды. В жидкость можно налить специальные средства для продления жизни срезанных хвойных растений», - уточнил Борисов.

Кроме того, отметил он, нельзя допустить полного высыхания резервуара для воды - он всегда должен быть полным. Также можно опрыскивать ветки из пульверизатора - если на них нет большого количества бумажных украшений.

Для того, чтобы ель стояла долго, а в ней не скапливались бактерии, важно соблюдать все вышеперечисленные меры, предупреждает эксперт. И, конечно, не стоит забывать о технике безопасности, ведь именно от поверхности иголок идет испарение влаги.

Ранее руководитель Рослесхоза Иван Советников порекомендовал в канун Нового года украшать дом живой елкой. Она и пахнет лучше, и создает ощущение настоящего праздника. Кроме того, живая ель более экологична, так как перегнивает за три-четыре года, в отличие от пластикового дерева, которое разлагается столетиями.