МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ убили в Херсонской области с начала года 133 мирных жителя

За последний год статистика в регионе только ухудшилась.
Константин Денисов 21-12-2025 05:51
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Украинские боевики с начала 2025 года убили 133 мирных жителя в Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости местный уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев.

Он сообщил, что трое погибших - дети, а общая статистика за последний год только ухудшилась. Левобережная часть области находится под постоянным огнем ВСУ.

«Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе, трое детей», - сказал Георгиев.

Что касается показателей 2024 года, то тогда от оружия боевиков погибли 108 человек, из которых двое - дети, а 435 были ранены. Главной мишенью для ВСУ является город Алешки - на него приходится самое большое количество ударов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о неудачных попытках возвращения группы граждан в рамках гуманитарной акции из-за непрекращающихся обстрелов.

#дети #ВСУ #омбудсмен #Херсонская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 