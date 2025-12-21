ВСУ убили в Херсонской области с начала года 133 мирных жителя

Украинские боевики с начала 2025 года убили 133 мирных жителя в Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости местный уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев.

Он сообщил, что трое погибших - дети, а общая статистика за последний год только ухудшилась. Левобережная часть области находится под постоянным огнем ВСУ.

«Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе, трое детей», - сказал Георгиев.

Что касается показателей 2024 года, то тогда от оружия боевиков погибли 108 человек, из которых двое - дети, а 435 были ранены. Главной мишенью для ВСУ является город Алешки - на него приходится самое большое количество ударов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о неудачных попытках возвращения группы граждан в рамках гуманитарной акции из-за непрекращающихся обстрелов.