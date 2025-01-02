Юг Ливана подвергся авиаударам со стороны Израиля

Израильские военнослужащие нанесли удары по нескольким целям на юге Ливана. Об этом сообщил местное новостное агентство NNA.

«Ударам израильских ВВС подверглись высоты Рейхан в районе Джезин», - говорится в материале.

Отмечается, что авиаударам также подверглись районы Брейдж, Згхальта и Джбее, расположенные также в Иклим аль-Туфах на юге страны. В настоящее время сообщения о пострадавших не поступали.

Армия обороны Израиля регулярно наносит авиаудары по территории Ливана. Так, 18 декабря, ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю с оружием в южной части Ливана.