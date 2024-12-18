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Израиль сообщил об ударе по машине с оружием на юге Ливана

По данным израильской армии, участник движения «Хезболла» был замечен, когда загружал в автомобиль оружие. По машине нанесли удар, чтобы устранить угрозу, пишет ЦАХАЛ.
Анастасия Бобылева 2024-12-18 01:59:50
© Фото: Maher Kamar XinHua Globallookpress

ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю с оружием в южной части Ливана. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, уточнив, что машину использовали представители шиитского движения «Хезболла».

«Сегодня, во вторник, был выявлен террорист из "Хезболлы", загружавший автомобиль оружием на юге Ливана в нарушение соглашений о прекращении огня между Израилем и Ливаном. ВВС Израиля нанесли удар по автомобилю с целью устранения угрозы», - цитирует сообщение ТАСС.

В ЦАХАЛ добавили, что израильские военные остаются на юге Ливана, чтобы в случае необходимости сработать «против любой угрозы государству Израиль и его гражданам». При этом они продолжают соблюдать условия режима прекращения огня.

Ранее во время атаки Дамаска израильскими ВВС был ликвидирован сирийский представитель «Хезболлы» Салман Немер Джамаа. До того, как его назначили на эту должность, он был руководителем разведки в районе Аль-Хиям.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
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