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Минобороны показало работу поисково-спасательной группы на Ми-8ПСГ

В поисково-спасательной состав входит группа огневой поддержки и группа военнослужащих медицинского отделения.
2024-11-03 06:46:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-35, которые выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области сопровождают военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ с видеорядом работы специалистов.

«При возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказании помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Там добавили, что в поисково-спасательный состав входит группа огневой поддержки и медицинские работники, которые при необходимости могут оказать квалифицированную помощь раненым.

«При необходимости реализуется транспортировка экипажа в пункт постоянной дислокации», - добавили в Минобороны России.

Ранее в приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ка-52М уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#вертолет #Курская область #Ми-8ПСГ #спасательная группа
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