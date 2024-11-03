Минобороны показало работу поисково-спасательной группы на Ми-8ПСГ

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-35, которые выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области сопровождают военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ с видеорядом работы специалистов.

«При возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказании помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Там добавили, что в поисково-спасательный состав входит группа огневой поддержки и медицинские работники, которые при необходимости могут оказать квалифицированную помощь раненым.

«При необходимости реализуется транспортировка экипажа в пункт постоянной дислокации», - добавили в Минобороны России.

Ранее в приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ка-52М уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.