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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинский танк в Курской области

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются точное попадание в танк ВСУ и взрыв.
2025-01-22 14:53:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области, применив барражирующий боеприпас «Ланцет», сообщает Министерство обороны РФ.

Цель выявила с воздуха разведка группировки войск «Север». Украинский танк следовал в сторону огневой позиции.

Оборонное ведомство показало последствия точного попадания дрона-камикадзе. На кадрах объективного контроля видно, как на месте удара происходит вспышка, затем начинается пожар.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Курская область #МО РФ #ланцет
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