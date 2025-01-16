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Бойцы «Севера» уничтожили боевую машину пехоты ВСУ в Курской области

Удар наносился барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе. Прежде чем атаковать неприятеля, расчет дождался, пока десант полностью загрузится в БМП.
2025-01-16 14:51:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении боевой машины пехоты противника в приграничном районе Курской области. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Север».

Боевую машину пехоты ВСУ обнаружили при помощи средств воздушной разведки. Вражеский десант как раз двигался в ее сторону, чтобы начать погрузку внутрь.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к нанесению удара расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет». При этом они выждали подходящего момента, когда десант завершит погрузку в боевую машину пехоты, чтобы поразить как можно больше боевиков. 

Оператор «Ланцета» добился прямого попадания. Уничтожение боевой машины пехоты неприятеля зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что оператор «Ланцета» сжег украинский танк в приграничном районе Курской области. Противник пытался замаскироваться в лесной местности, но это его не спасло.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бронетехника #Курская область #спецоперация #боевая машина пехоты #ланцет #приграничье
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