Бойцы «Севера» уничтожили боевую машину пехоты ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении боевой машины пехоты противника в приграничном районе Курской области. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Север».

Боевую машину пехоты ВСУ обнаружили при помощи средств воздушной разведки. Вражеский десант как раз двигался в ее сторону, чтобы начать погрузку внутрь.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к нанесению удара расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет». При этом они выждали подходящего момента, когда десант завершит погрузку в боевую машину пехоты, чтобы поразить как можно больше боевиков.

Оператор «Ланцета» добился прямого попадания. Уничтожение боевой машины пехоты неприятеля зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что оператор «Ланцета» сжег украинский танк в приграничном районе Курской области. Противник пытался замаскироваться в лесной местности, но это его не спасло.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.