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Раскрыта новая система мошенников, направленная на детей

По данным правоохранителей, злоумышленники стали притворяться учителями, используя дипфейки и данные настоящих работников школы.
Глеб Владовский 2025-01-17 15:49:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Раскрыта новая система телефонных мошенников, направленная на детей и их родителей. Об этом сообщили в МВД.

«Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в "Сферуме"», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что аферисты с целью получить доступ к аккаунту в «Госуслугах» используют подменные номера и технологии дипфейка. Для большей правдоподобности в ход также идут данные настоящих сотрудников школ.

Как отмечает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, несмотря на то, что схемы у мошенников меняются, цель их остается неизменной. Поэтому необходимо понимать, что ни при каких обстоятельствах коды из СМС по телефону не сообщаются, и ни одна организация не будет их запрашивать.

«Как только вас просят что-то продиктовать, знайте, с вами работают мошенники. К сожалению, идет такая волна, совершенно колоссальная. Особенно в части общения с незнакомыми номерами всегда лучше взять паузу, посоветоваться со здравым смыслом», - приводит его слова RT.

Напомним, 9 января в МВД раскрыли схему, согласно которой аферисты представляются сотрудниками операторов связи.

#в стране и мире #МВД #госуслуги #схема мошенничества #дипфейк
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