МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гидрометцентр: Россия покрыта снегом уже на 95%

Из-за фокуса на столице, россияне упускают из виду ситуацию в других регионах.
Тимур Юсупов 21-12-2025 04:18
© Фото: Michael Runkel, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

Около 95% территории России уже покрыто снежным покровом - исключения составляют лишь Московский регион, а также Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт. И Московский регион - снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто. Примерно 95-96 процентов», - пояснил эксперт.

По словам метеоролога, из-за отсутствия снега в Москве, фокус внимания смещается со всей остальной страны на столицу. Если же взглянуть на картину в целом, то станет ясно, что практически вся Россия уже давно покрыта сугробами.

Ранее сообщалось, что холодный фронт вторгнется в столичный регион уже в понедельник - температура воздуха опустятся ниже климатических значений, а также ожидаются обильные снегопады.

#Москва #Россия #в стране и мире #Погода #Гидрометцентр #снег
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 