Лавров сослался на закона Ньютона, отвечая на вопрос о санкциях против России

Россия не оставит без ответа очередные ограничительные меры Запада.
Константин Денисов 21-12-2025 04:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Глава МИД России Сергей Лавров процитировал третий закон Ньютона, когда на пресс-конференции по итогам министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка речь зашла о санкциях Запада в отношении РФ и африканских стран.

«Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики, и дипломатии», - подчеркнул Лавров.

По его словам, Россия постоянно работает над тем, чтобы минимизировать последствия от западных санкций и сделать свою экономику более суверенной.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что РФ готова помочь странам Африки открыть посольства. Российские торговые представительства появятся в 15 африканских странах до конца 2026 года.

