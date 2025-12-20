Лавров заявил, что РФ готова помочь странам Африки открыть посольства

Россия предложила африканским государствам, у которых нет своих посольств в Москве, открыть диппредставительства. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Предлагаем партнерам, у которых пока еще нет своих посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия. Будем рады оказать всяческое содействие», - отметил дипломат, выступая на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Лавров также подчеркнул, что к концу 2026 года торговые представительства России будут работать в 15 странах Африки. И это не предел. Кроме того, дипломат предложил африканским государствам осваивать ниши российского рынка.

Ранее американист Михаил Синельников-Оришак рассказал «Звезде» о том, как Китай завоевывает неведомый прежде рынок более выгодными условиями, чем предоставляют их прежние игроки, в особенности, если это Соединенные Штаты.