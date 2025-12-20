МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров заявил, что РФ готова помочь странам Африки открыть посольства

Российские торговые представительства появятся в 15 африканских странах до конца 2026 года.
Глеб Владовский 20-12-2025 17:13
© Фото: Евгений Мессман, РИА Новости

Россия предложила африканским государствам, у которых нет своих посольств в Москве, открыть диппредставительства. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Предлагаем партнерам, у которых пока еще нет своих посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия. Будем рады оказать всяческое содействие», - отметил дипломат, выступая на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Лавров также подчеркнул, что к концу 2026 года торговые представительства России будут работать в 15 странах Африки. И это не предел. Кроме того, дипломат предложил африканским государствам осваивать ниши российского рынка.

Ранее американист Михаил Синельников-Оришак рассказал «Звезде» о том, как Китай завоевывает неведомый прежде рынок более выгодными условиями, чем предоставляют их прежние игроки, в особенности, если это Соединенные Штаты.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Африка #МИД РФ #посольства
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 