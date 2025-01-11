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В ГД раскрыли суть проекта о разделе пенсионных баллов при разводе

Дело в том, что у одного родителя в период декретного отпуска накапливается меньше пенсионных баллов.
Карина Тазетдинова 2025-01-11 17:51:06
© Фото: Hauke-Christian Dittrich, dpa, Global Look Press

В Госдуме разрабатывается законопроект, который позволит разделить поровну между супругами пенсионные баллы в случае развода. Он будет касаться семей с детьми, где один из родителей был в декретном отпуске, отметила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Учитывая, что текст законопроекта ещё только пишется, это явно не история завтрашнего дня и не нужно ожидать, что он уже завтра вступит в силу. Это законопроект про справедливость», — сказала она в разговоре со «Звездой»

Дело в том, что в период декретного отпуска пенсионных баллов накапливается меньше. В частности, за первого ребенка можно получить 1,8 балла за каждый год, за второго – 3,6 балла, за третьего и последующих – 5,4 балла. При этом работающий родитель может получить в год до 10 пенсионных баллов (в зависимости от зарплаты).

По мнению Буцкой, такой расклад несправедлив по отношению к одному из родителей, потому что тот, кто занимался ребенком может в будущем получать маленькую пенсию. Предложение заключается в суммировании баллов и делении на двоих супругов на случай развода.

Текст законопроекта еще находится в разработке. После того, как его допишут, будут консультации с профильным комитетом и министерством.

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