Российские артиллеристы подбили БТР MaxxPro на Курском направлении

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» поддерживают огнем штурмовые подразделения в Курской области. Недавно артиллеристы подбили БТР MaxxPro противника, рассказал нашему военкору Роману Закурдаеву наводчик с позывным Сорока.

«Ночная стрельба была, может, дорога или перекресток был. И мы как раз попали в MaxxPro», - поясняет он.

Интенсивность стрельбы очень высокая, один снаряд следует за другим. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Север» отправляет противнику свои «послания».

«Как только их минометы начинают работать, сразу команда "К бою" - и начинаем глушить. Либо подавляющий, либо целенаправленно выкидываем туда много, чтобы заглушить. Вот АГС недавно подбили», - рассказывает командир орудия с позывным Навигатор.

Местные дороги из-за постоянных перепадов температур превратились в непроходимую грязевую кашу. Бойцы передвигаются на армейском «Урале». Военнослужащие вооружены охотничьим ружьем и карабином - суровое антидроновое средство.

«Практика показала, ну, в принципе это сто процентов. Если попадаешь, то лучше, чем РЭБ. Потому что большой диапазон у них всего», - говорит командир взвода управления артиллерийского дивизиона с позывным Двойка.

На пункте управления огнем артдивизиона 11-го армейского корпуса группировки «Север» боевая работа кипит, непрерывно приходят новые цели.

«Номер точки называют, и мы уже готовы по ней работать. Если ранее до первого выстрела примерно четыре минуты, сейчас мы готовы открывать огонь через две с половиной», - делится командир артиллерийского дивизиона с позывным Вампир.

Так было и при недавнем штурме села Русское Поречное. Трое суток артиллерия непрерывно утюжила позиции противника, что позволило нашей пехоте выдавить ВСУ из населенного пункта.

«Доходило до того, что они танчик на передний план выдергивали для того, чтобы как-то нас сдержать. Некий психоз был, потому что все прекрасно знают, что в современных реалиях танчик не выезжает на передок. Это очень опасно. Это помогло нашим "птичникам" пожечь танки», - рассказывает Вампир.

Расчет Навигатора работает быстро, чтобы их не успели отследить. Беспилотные ищейки противника в небе кружат постоянно.

Противник направил в этот район беспилотник-разведчик самолетного типа. Крыло заметили наши разведчики и тут же сообщили на позицию, чтобы расчет успел замаскировать орудие и скрыться в блиндаж.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.