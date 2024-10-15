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Эксперт предрек рост тарифов на коммуналку в Европе в ближайшие годы

Ранее власти стран ЕС пытались сдержать увеличение цен.
Сергей Лебедев 2024-10-15 16:42:00
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшие годы жители европейских стран столкнутся с ростом тарифов на коммунальные услуги. Такой прогноз в беседе с телеканалом «Звезда» дал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков. Ранее власти государства ЕС предпринимали попытки сдержать увеличение цен.

«Стоит ожидать, что в ближайшие годы тарифы для конечного потребителя на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду будут расти. Дело в том, что в 2022 году, когда была основная фаза "газового кризиса", когда цены в Европе достигали нескольких тысяч долларов за тысячу кубов, то государства, по сути, субсидировали конечного потребителя. Они сдерживали рост цен за счет своих ресурсов и финансовых запасов. То есть они не давали поднимать, например, тарифы для населения или коммунальных объектов, но при этом тратили свои деньги на разницу», - отметил эксперт.

Теперь же, по его словам, власти европейских стран хотят вернуть те самые деньги, которые они потратили на сглаживание кризиса.

«И теперь они поднимают тарифы для населения и социальных учреждений, компенсируют те затраты, которые понесли в 2022 году. Поэтому в ближайшие годы действительно стоит ожидать сохранения тенденции на рост тарифов для конечных потребителей в Европе», - добавил Игорь Юшков.

Напомним, жители стран ЕС еще в 2022 году столкнулись со сложностями из-за «газового кризиса», вызванного антироссийскими санкциями. Во многих государствах значительно увеличились цены на отопление и электроэнергию.

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