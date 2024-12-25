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«Солнцепек» превратил в пепел формирования ВСУ в зоне СВО

Украинские боевики пытались скрыться в лесу, но разведка ВС РФ при помощи беспилотника обнаружила беглецов. ТОС-1 высокоточным ударом поразил личный состав ВСУ.
2024-12-25 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» группировки войск «Восток», которые уничтожили формирования ВСУ в зоне проведения СВО.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты нанесли сокрушительные удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям ВСУ. Под удар попали огневые точки противника, наблюдательные пункты, склады боеприпасов, укрытия, позиции артиллерии.

Некоторые украинские боевики попытались скрыться в лесу, но военнослужащие российской разведки при помощи БПЛА заметили передвижения националистов. ТОС-1 навел на цель и поразил личный состав ВСУ высокоточным ударом.

«Машина очень мощная. Слов просто нет. Отличная машина, хорошо выполняет свои задачи, хорошо проходит препятствия - грязь, воду. Противник ее очень боится», - рассказал наводчик с позывным Ефим.

На видео показано, как «Солнцепек» выпускает боеприпасы в сторону противника. Средства объективного контроля зафиксировали последствия попаданий. Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве также сжигается кислород вокруг.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #огнеметчики #формирования #ТОС-1 «Солнцепек»
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