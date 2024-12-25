Минобороны России публикует кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» группировки войск «Восток», которые уничтожили формирования ВСУ в зоне проведения СВО.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты нанесли сокрушительные удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям ВСУ. Под удар попали огневые точки противника, наблюдательные пункты, склады боеприпасов, укрытия, позиции артиллерии.

Некоторые украинские боевики попытались скрыться в лесу, но военнослужащие российской разведки при помощи БПЛА заметили передвижения националистов. ТОС-1 навел на цель и поразил личный состав ВСУ высокоточным ударом.

«Машина очень мощная. Слов просто нет. Отличная машина, хорошо выполняет свои задачи, хорошо проходит препятствия - грязь, воду. Противник ее очень боится», - рассказал наводчик с позывным Ефим.

На видео показано, как «Солнцепек» выпускает боеприпасы в сторону противника. Средства объективного контроля зафиксировали последствия попаданий. Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве также сжигается кислород вокруг.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.