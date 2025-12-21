МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
У Сафонова откололся кусок кости во время третьего пенальти в турнире ФИФА

Россиянин выбыл из строя на неопределенный срок.
Константин Денисов 21-12-2025 02:21
© Фото: IMAGO, NOUSHAD THEKKAYIL, Globallookpress

У российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова откололся кусок кости в левой кисти во время третьего пенальти в послематчевой серии с бразильским «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

«К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил еще два», - сообщил Кафанов.

По его мнению, на восстановление у россиянина уйдет три-четыре недели, после чего он сможет приступить к тренировкам без нагрузки на руку. Кафанов отметил, что парижанам предстоит провести еще один матч в Кубке Франции (уже завершился - прим. ред.)Ю, после чего команду ждет двухнедельный перерыв, во время которого Сафонову нужно постараться набрать форму.

Напомним, голкипер стал настоящим героем встречи с «Фламенго». Он первым в истории отразил четыре 11-метровых удара подряд в серии и принес клубу трофей.

