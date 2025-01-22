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Сенатор Климов оценил вероятность введения новых санкций США

По его словам, Россия должна быть готова к любому развороту событий и не зависеть от политического календаря или от настроений тех или иных деятелей за рубежом.
Ирина Егорова 2025-01-22 12:50:14
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Все американские санкции, которые уже были приняты и которые могут быть еще введены, базируются на законе, подписанном Трампом еще в 2017 году. Речь идет о законе №11 544 «о сдерживании противников Америки с помощью санкций», который был подписан 2 августа 2017 года. Об этом в разговоре со «Звездой» напомнил заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов, комментируя вероятность введения нового пакета ограничений США в отношении РФ.

«Закон не отменен. И он, строго говоря, вслух сказал то, что написано в законе: "Если надо - еще наложим санкций". Он просто пересказал позицию закона, им же подписанного в 17-м году. Все американские граждане, в том числе и президент США, должны следовать этому закону», - пояснил собеседник телеканала.

Тема незаконных санкций в отношении России тщательно мониторится - сенаторская комиссия по защите госсуверенитета находит места уязвимости, но работа реализуется в закрытом режиме, подчеркнул Климов.

«Мы должны быть готовы к любому развороту событий и не зависеть от политического календаря или от настроений тех или иных деятелей за рубежом», - заключил сенатор.

Напомним, что американский президент допустил усиление санкций в том случае, если РФ не пойдет на урегулирование украинского конфликта. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона открыта к диалогу. 

#Россия #сша #Трамп #санкции #наш эксклюзив #пакет
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