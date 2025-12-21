МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко привез в Петербург картину для Путина

Эйсмонт заявила, что не гарантирует показа картины для всех желающих. Однако у присутствующих будет возможность обратиться к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который, может быть, ее продемонстрирует.
Дарья Ситникова 21-12-2025 23:34
© Фото: Telegram/pul_1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург подарок в виде картины с видами Валаама российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», - сказала пресс-секретарь телеканалу «Первый канал».

Напомним, что завтра, 22 декабря, президент России примет участие в неформальном саммите глав государства СНГ. Сегодня Путин уже провел встречу с белорусским лидером перед мероприятием. Переговоры прошли в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.

В ходе встречи Путин поблагодарил белорусского коллегу за высокую оценку отношений двух государств. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск реализуют все договоренности.

