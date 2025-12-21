Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге перед саммитом ЕАЭС

Президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко перед саммитом ЕАЭС. Переговоры прошли в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.

В ходе встречи Путин поблагодарил белорусского коллегу за высокую оценку отношений двух государств. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск реализуют все договоренности.

«Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», - подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин на следующей неделе, 22 декабря примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ.