«Проваливай!»: Мерца освистали на церемонии памяти жертв в Магдебурге

Канцлер ФРГ отметил, что понимает гнев горожан.
Глеб Владовский 21-12-2025 22:05
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Globallookpress © Видео: Shinsho_ni, X

Жители Магдебурга освистали канцлера ФРГ Фридриха Мерца, прибывшего на церемонию памяти жертв на Рождественском рынке. Об этом сообщила телерадиокомпания MDR.

Отмечается, что когда канцлер прибыл на место проведения мероприятия, толпа выкрикивала «Канцлер войны! Проваливай!» и «Стыдись!».

В свою очередь Мерц подчеркнул, что понимает негодование и гнев горожан из-за того, насколько ужасным было преступление.

Напомним, инцидент произошел 20 декабря 2024 года во время рождественской ярмарки. Тогда от столкновения с транспортным средством погибли, по меньшей мере, четыре человека, 299 пострадали. 21 декабря издание Berliner Zeitung указало, что террорист оказался беглым работорговцем из Саудовской Аравии, которого не выдала Германия. Мужчина 1974 года рождения арендовал автомобиль, чтобы врезаться в толпу. Позже в машине нашли его завещание.

#в стране и мире #Германия #Фридрих Мерц #освистали #теракт в Магдебурге
