Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах по картам «Мир»

Мера направлена на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Глеб Владовский 15-12-2025 19:15
© Фото: Oleg Spiridonov Business Online Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий Росфинмониторингу отслеживать данные о переводах по картам «Мир» и через систему быстрых платежей. Документ появился на портале правовой информации.

Отмечается, что поправки внесут в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее в Банке России рассказали, что мошенники стали убеждать россиян перевести самому себе крупные суммы по Системе быстрых платежей. Поэтому такие переводы включат в признаки мошеннических операций.

