Расчет «Малки» сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны России сообщает о срыве ротации украинских боевиков на Красноармейском направлении. Это стало результатом действий расчета 203-миллиметровой САУ «Малка» из состава группировки войск «Центр».

Артиллерийский удар нанесли по району сосредоточения противника. Неприятель находился в лесополосе, но он не смог укрыться от взора оператора беспилотного летательного аппарата.

В результате падения на головы врага серии 203-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов была уничтожена бронетехника противника и разрушен опорный пункт ВСУ. Дистанция стрельбы превысила 20 километров.

Ранее сообщалось, что на этом же направлении расчет самоходного миномета особой мощности «Тюльпан» уничтожил украинский опорный пункт. Военнослужащие применили 240-миллиметровые мины, которые поразили цель на расстоянии более чем 15 километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.