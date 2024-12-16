Расчет «Малки» сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны России сообщает о срыве ротации украинских боевиков на Красноармейском направлении. Это стало результатом действий расчета 203-миллиметровой САУ «Малка» из состава группировки войск «Центр».
Артиллерийский удар нанесли по району сосредоточения противника. Неприятель находился в лесополосе, но он не смог укрыться от взора оператора беспилотного летательного аппарата.
В результате падения на головы врага серии 203-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов была уничтожена бронетехника противника и разрушен опорный пункт ВСУ. Дистанция стрельбы превысила 20 километров.
Ранее сообщалось, что на этом же направлении расчет самоходного миномета особой мощности «Тюльпан» уничтожил украинский опорный пункт. Военнослужащие применили 240-миллиметровые мины, которые поразили цель на расстоянии более чем 15 километров.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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