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Расчет «Малки» сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы открыли огонь по неприятелю 203-миллиметровыми снарядами, каждый из которых весил 110 килограммов.
2024-12-16 11:17:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о срыве ротации украинских боевиков на Красноармейском направлении. Это стало результатом действий расчета 203-миллиметровой САУ «Малка» из состава группировки войск «Центр».

Артиллерийский удар нанесли по району сосредоточения противника. Неприятель находился в лесополосе, но он не смог укрыться от взора оператора беспилотного летательного аппарата. 

В результате падения на головы врага серии 203-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов была уничтожена бронетехника противника и разрушен опорный пункт ВСУ. Дистанция стрельбы превысила 20 километров. 

Ранее сообщалось, что на этом же направлении расчет самоходного миномета особой мощности «Тюльпан» уничтожил украинский опорный пункт. Военнослужащие применили 240-миллиметровые мины, которые поразили цель на расстоянии более чем 15 километров. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #САУ #малка #красноармейское направление
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