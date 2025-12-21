Песков заявил, что Путин ничего не передавал США через Кириллова

Президент России Владимир Путин ничего не передавал через главу РФПИ Кирилла Дмитриева американской стороне. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, он должен получить информацию», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что речь идет о наработках американцев и европейцев. Потом он доложит главе государства о результатах.

Ранее Дмитриев назвал конструктивными прошедшие в Майами переговоры по Украине.