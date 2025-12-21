МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков заявил, что Путин ничего не передавал США через Кириллова

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Дмитриев должен получить информацию о переговорах США и Украины.
Глеб Владовский 21-12-2025 19:33
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Президент России Владимир Путин ничего не передавал через главу РФПИ Кирилла Дмитриева американской стороне. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, он должен получить информацию», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что речь идет о наработках американцев и европейцев. Потом он доложит главе государства о результатах.

Ранее Дмитриев назвал конструктивными прошедшие в Майами переговоры по Украине.

