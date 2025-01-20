Российские FPV-дроны сожгли украинский Т-64 в Харьковской области

Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов поразили танк Т-64 ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад» в Харьковской области. Видео предоставило Министерство обороны РФ.

Вражескую машину обнаружила разведка с помощью беспилотника. Данные передали на командный пункт. После анализа информации было принято решение об огневом воздействии на танк ВСУ.

«Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Серией прямых ударов FPV-дронами общевойсковой армии группировки войск "Запад" танк Т-64 был уничтожен», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На записи показано, что видят операторы дронов в режиме реального времени. Когда беспилотники влетают в цель, запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.