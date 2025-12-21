ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

Индонезия и страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что в рамках заседания совета стран-членов ЕАЭС был подписан пакет документов. Как отметил министр торговли Индонезии Буди Сантосо, данный договор отражает стремление укрепить партнерство между Джакартой и союзом.

«Таким образом, данное соглашение знаменует собой важную веху в нашем экономическом сотрудничестве», - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС выгодно каждому государству «Большой пятерки».