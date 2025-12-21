Путин: сотрудничество в рамках ЕАЭС выгодно всем странам «Большой пятерки»

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) каждому государству «Большой пятерки». Об этом сообщил на заседании совета глав государств-членов.

«Все это приносит реальную выгоду каждому из наших государств, позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения», - отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что ЕАЭС удалось утвердиться в качестве одного из самодостаточных центров возникающего многополярного мира. Кроме того, работа с союзом помогает обеспечить устойчивость экономики Евразийского региона. И оно продолжает развиваться. В связи с этим Путин напомнил, что Россия искренне заинтересована в активизации всестороннего развития связей со странами-членами союза.

Ранее сообщалось, что российский лидер провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.