МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: сотрудничество в рамках ЕАЭС выгодно всем странам «Большой пятерки»

Российский лидер подчеркнул, что Москва искренне заинтересована в активизации всестороннего развития связей со странами-членами союза.
Глеб Владовский 21-12-2025 17:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) каждому государству «Большой пятерки». Об этом сообщил на заседании совета глав государств-членов.

«Все это приносит реальную выгоду каждому из наших государств, позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения», - отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что ЕАЭС удалось утвердиться в качестве одного из самодостаточных центров возникающего многополярного мира. Кроме того, работа с союзом помогает обеспечить устойчивость экономики Евразийского региона. И оно продолжает развиваться. В связи с этим Путин напомнил, что Россия искренне заинтересована в активизации всестороннего развития связей со странами-членами союза.

Ранее сообщалось, что российский лидер провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

#в стране и мире #Владимир Путин #Сотрудничество #большая пятерка #саммит еаэс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 