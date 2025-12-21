МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Удмуртии школьный автобус столкнулся легковушкой, ранены восемь детей

Всего в автокатастрофе пострадали 14 человек.
Глеб Владовский 21-12-2025 19:59
© Фото: mchsUR, Telegram

В Удмутрии школьный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате пострадали 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Уточняется, что автокатастрофа произошла в Увинском районе. Предварительно, водитель микроавтобуса совершил опасный маневр с обгоном, из-за чего столкнулся с ехавшей на встречу легковушкой.

«По уточненной информации, по данным медиков, пострадали 14 человек, из них - восемь детей», - сообщили в МЧС России.

Сотрудники экстренных служб проводят проверку на месте происшествия. Информации о погибших нет.

#дети #ДТП #МЧС России #Удмуртия #госавтоинспекция #автокатастрофа
