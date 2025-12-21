МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Появилось видео захвата США нефтяного танкера с венесуэльской нефтью

Это судно стало уже вторым, которое захватили американские войска.
Константин Денисов 21-12-2025 00:57
© Фото: @Sec_Noem, Х © Видео: @Sec_Noem, Х

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм опубликовала видео захвата американскими войсками танкера с венесуэльской нефтью.

Вертолеты ВВС США высадили десант на борт судна. По словам Ноэм, в операции участвовали военнослужащие Береговой охраны США при содействии Пентагона.

Также глава ведомства добавила, что на захваченном танкере перевозилась подсанкционная нефть, средства от продажи которой шли на финансирование наркотрафика.

Ранее СМИ предположили, что такими действиями глава Белого дома Дональд Трамп дает сигналы президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Война между странами до сих пор не исключена.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о свержении Мадуро.

#сша #нефть #венесуэла #танкер #Захват
