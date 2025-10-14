Ракета Starship отправилась в 11-й испытательный полет

Ракета Starship корпорации американского миллиардера Илона Маска SpaceX успешно стартовала с площадки в штате Техас. Этот испытательный полет стал одиннадцатым по счету, сообщили в компании. Трансляцию пуска SpaceX вела в соцсети Х.

Предыдущий запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля состоялся в конце августа этого года. В ходе проведения десятого пуска конструкторы отказались от идеи контролируемого возвращения носителя на стартовую площадку. Вместо этого аппарат приводнился в Индийском океане, спустя час полета.

До этого попытка запустить Starship закончилась неудачей, которую все могли наблюдать в прямом эфире трансляции NASA. После пуска были потеряны ускоритель и сам корабль. Сначала Starship успешно вышел на суборбитальную траекторию, но внезапно потерял управление и начал сильно вращаться. В считанные секунды вся конструкция разрушилась.